Kaçakçılar ortama çabuk uyum sağladı: Maskelerin arasında kokain paketleri

Britanya sınır polisi, cerrahi maske paketlerinin arasına gizlenmiş 14 kilogram kokaine el koydu.

Fotoğraf: BBC

Polonya plakalı bir araçta bulunan kokainin Manş Tüneli’nden ülkeye sokulmaya çalışıldığı, piyasa değerinin 1 milyon sterlinden (8.67 milyon lira) fazla olduğu belirtildi. Aracın 34 yaşındaki Polonya vatandaşı sürücüsü tutuklandı.

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Sınır polisinden Ian Hanson, uyuşturucu kaçakçılarının Covid-19 salgınını fırsat bilip maske sevk ediyormuş süsü vermelerinin alçakça bir tutum olduğunu altını çizerek, “Bu durumu bile istismar ediyorlar. İnanılmaz” dedi.

Hanson, sınırda arama için durdurulan araçta bulunan kokainlerin maske kutuları içine gizlenmiş 15 paketten ibaret olduğunu söyledi.