Kaçak yollardan ülkeye sokulmak istenen 14 yavru köpek ele geçirildi

Edirne’de Kapıkule sınır kapısında otomobilin bagajında ülkeye kaçak yollardan sokulmak istenen ‘terrier’ cinsi 14 yavru köpek ele geçirildi.

Fotoğraflar: DHA

Gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye’ye giren bir otomobili ararken kutu içinde uyutulmuş 14 yavruyu buldu.

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Araç sürücüsü gözaltına alınırken yavru köpekler sivil toplum örgütü Hayvan Hakları Federasyonu’na (HAYTAP) teslim edildi.

HAYTAP temsilcisi Metin Gülhan, Ticaret Bakanlığı ve HAYTAP arasında imzalanan protokol gereği ele geçirilen hayvanların gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra gönüllülük esasına göre sahiplendirileceğini belirtti.

Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Gülhan şöyle konuştu: “Dört beyaz, dört kahverengi ve altı alaca renk 14 terrier cinsi yavru köpeğimizin sağlık durumları iyi. Bu hayvanları kaçırırken genelde ilaçla uyutuyorlar ve çok uygunsuz halde taşımaya çalışıyorlar. Bundan dolayı maalesef birçoğu yollarda telef oluyor ya da ölümcül hastalıklara yakalanıyorlar. Bu hayvan kaçakçılığı son bulsun. Bu hayvanlar da bir can, daha bebekler. Daha yavruyken annelerinden ayırıyorlar. Çok üzülüyoruz.”