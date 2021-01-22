Kaçak yolla getirilirken ses çıkarmasın diye uyuşturulan yavru köpekler tedaviye alındı

Edirne’de yasa dışı yollarla Türkiye’ye yavru köpek getiren iki kişi yakalandı. Ses çıkarmamaları için uyuşturulan yedi yavrudan dördünün durumu ağır.

Fotoğraf: DHA

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla yurda sokulmuş pomeranian cinsi yedi yavru köpek ile Bulgarca yazılı 14 evcil hayvan pasaportu bulundu.

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Araçta bulunan K.S. ve İ.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından haklarında ‘5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Ses çıkarmalarını önlemek için uyuşturulan köpeklerden durumu ağır olan dördü tedavi altına alınırken, üçü yediemin olarak HAYTAP’a teslim edildi.

Köpekleri teslim alan HAYTAP temsilcisi Zuhal Aslan, yavruların annelerinde olmaları gereken yaşta, satılmak üzere yasa dışı yollardan getirildiklerini ifade ederek “Henüz bebekler ama maalesef satılmak ya da üretilmek üzere getiriliyorlar. Yavruların tedavileri yapıldıktan sonra sahiplendirilecek” dedi.

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‘Anneden koparıldığı için birçoğu ölüyor’

Hayvan satışlarının yasaklanmasını öngören yasanın çıkmasını beklediklerini söyleyen Aslan sözlerini şöyle sürdürdü: “HAYTAP’ın çok şükür Gümrük Bakanlığı ile protokolü var ve sınırda yakalanan köpekler, kediler ya da kuşlar bize teslim ediliyor. Biz de bedelsiz sahiplendiriyoruz. Sonuçta bunlar mal değiller, canlar, satılmasına sonuna kadar karşıyız. Satışı yasaklanmadığı sürece ne yazık ki bu gibi olaylar devam edecek. Birçoğu daha bebekken anneden koparıldığı için bağışıklıkları çok düşük oluyor ve maalesef ki ölümle sonuçlanabiliyor”.