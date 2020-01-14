Kaçak yapı torba yasasından Ahlat’a külliye, sahillere millet bahçesi çıktı

AKP grubunun ‘kaçak yapıların önlenmesi’ amacıyla Meclis’e verdiği torba yasa teklifinde, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Bitlis’in Ahlat ilçesinde Van Gölü kıyısına cumhurbaşkanlığı külliyesi yapılabilmesine ilişkin iptal ettiği madde tekrar önerildi. Teklif bu haliyle yasalaşırsa sahil kesimlerine ‘millet bahçesi’ yapılmasının da önü açılıyor.

Erdoğan, AYM’nin iptal kararı için “Birileri rahatsız olsa, engellemeye çalışsa da bu otağı ilçemize kazandıracağız” demişti. (Fotoğraf: İletişim Başkanlığı)

AKP grubundan 36 milletvekilinin imzasıyla dün TBMM Başkanlığı’na sunulan ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ görüşülmek üzere komisyona iletildi.

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Teklifte imar planlarında karşılaşılan davaların ivedi yargılama ile mahkemelerde görülmesinin önünü açan, kaçak yapılarla ilgili düzenlemeler getiren, yüksek binaların inşasının önüne geçilmesini amaçlayan maddeler bulunuyor.

Resmi kurum yapılabilir

37 maddelik teklifin 20’inci maddesinde ise AYM’nin Temmuz 2019’da iptal ettiği Bitlis’in Ahlat ilçesinde Van Gölü kıyısına cumhurbaşkanlığı külliyesi yapılabilmesine ilişkin madde ile iptal edilen kroki aynı şekilde teklife kondu.

Maddede, ‘gösterilen alanın Kıyı Kanunu’na tabi kısımlarında imar planı kararıyla resmi kurum alanı yapılabileceği’ belirtildi.

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Maddenin tamamı şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AYM’nin iptal kararı için şöyle demişti: “Birileri rahatsız olsa, engellemeye çalışsa da bu otağı ilçemize kazandıracağız. Ahlat’ta külliyenin yanına butik birkaç otel de yapacağız.”

Sahillere millet bahçesi

Teklifin 19’uncu maddesiyle sahil kesimlerine ‘millet bahçesi’ yapılmasının da önü açılıyor.

Madde şöyle: