Kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda beş aydır aranan genç kız bulundu

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda, beş aydır kayıp olarak arandığı belirlenen 17 yaşındaki C.A. bulundu.
AA’nın haberine göre Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, Umurbey Mahallesi Sanayi Sitesi’nde bulunan kaporta atölyesine operasyon düzenledi.
Kepenkleri kapalı tamirhanenin üst katında yapılan aramada beş ay önce kayıp başvurusu yapılan C.A. bulundu.
Atölyede kurusıkı tabanca dönüştürmeye yarayan aparatlar, namlusu açılmış kurusıkı tabanca ile fişekler ele geçirildi. Atölyedeki V.S. ve B.A. gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. C.A, Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.