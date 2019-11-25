Kaçak saka avına 26 bin lira ceza

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde kaçak avlanan 37 saka kuşu, doğaya salındı. Kuşları avladığı belirlenen kişiye 26 bin 598 lira para cezası uygulandı.

Fotoğraf: DHA

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne, kaçak olarak avlanan saka kuşlarının Şarköy ilçesinde bir su deposu içinde tutulduğu ihbarı yapıldı. Jandarmayla birlikte bölgeye giden ekipler, site içinde bulunan su deposunda yaptığı aramada iki kafeste 37 saka kuşu buldu.

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Kuşları kaçak avlayan kişinin kimliği tespit edilerek kendisine 513 lira idari para cezasının yanında 26 bin 85 lira da tazminat cezası uyguladı.

Koruma altındaki saka kuşları daha sonra ekipler tarafından doğaya salındı.