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Yaramazlara biraz batar!

Kaçak sağlık ürünlerine 288 operasyon: 65 kentte 462 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, sahte ve izinsiz sağlık ürünleri imal ettiği belirlenenlere yönelik operasyonda 462 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, Emniyet ile Jandarma’ya bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi.

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Operasyonda sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretenler hedef alındı.

Güvenlik güçleri, 65 kentte 288 operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 462 kişiden 192’sine adli, 124’üne idari işlem yapıldı.

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