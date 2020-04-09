Kaçak sağlık ürünlerine 288 operasyon: 65 kentte 462 gözaltı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, duyurduğu, 65 yaş ve üstüne kolonya ve maske dağıtımı başladı. Polis ve bekçiler, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” yazılı poşetleri teslim edip “Sağlığınız için evde kalın” çağrısı yapıyor. Poşetin içinde Erdoğan’ın mektubu da yer alıyor. Erdoğan, ‘büyüklere’, “Hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye’den güçlü değildir” diye sesleniyor.