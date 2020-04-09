Kaçak sağlık ürünlerine 288 operasyon: 65 kentte 462 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, sahte ve izinsiz sağlık ürünleri imal ettiği belirlenenlere yönelik operasyonda 462 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, Emniyet ile Jandarma’ya bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Operasyonda sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretenler hedef alındı.
Güvenlik güçleri, 65 kentte 288 operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 462 kişiden 192’sine adli, 124’üne idari işlem yapıldı.