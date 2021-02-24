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Yaramazlara biraz batar!

Kaçak muayenehaneye baskın: 588 kutu ilaç ve tıbbi malzemeye el konuldu

Kayseri’de, kaçak muayenehane olarak kullanıldığı belirlenen bir evdeki çok sayıda ilaç ve tıbbi malzemeye el konuldu.

Fotoğraf: AA

AA’nın valiliğin açıklamasından aktardığına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kılıçaslan Mahallesi’ndeki bir ikametin kaçak muayenehane olarak kullanıldığı ve hastalara ilaç satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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Düzenlenen operasyonda, ülkesinde eczacı olan Suriye uyruklu H.S.’nin, evde Suriyelileri muayene edip ilaç sattığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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