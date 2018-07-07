Kaçak maden ocağında göçük: İki ölü

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte işçilerden Erkan Cankurt ve Hasan Yıldız hayatını kaybetti.

Kaçak ocakta meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler, yaklaşık 4.5 saat süren çalışmanın ardından madenden çıkarıldı.

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Maden ocağından ilk olarak Hasan Yıldız (30) çıkarıldı. Sağlık ekipleri müdahalede bulunduğu Yıldız’a kalp masajı yaptı. Ağır yaralı olarak ocaktan çıkarılan işçi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kalp masajının ardından hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Ardından Erkan Cankurt maden ocağından çıkarıldı. Ocak önünde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, Cankurt’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Cankurt’un cesedi aynı hastanenin morgunu kaldırıldı.

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Maden ocağı kapatılmıştı

Olayın meydana geldiği maden ocağının, Haziran 2016’da ‘FETÖ’ bağlantısı olduğu tespit edilen Balçınlar Madencilik’e ait olduğu ortaya çıktı. Ocağın kapatılan şirketle birlikte mühürlendiği ve üretime kapandığı öğrenildi. Yetkilileri ise ocağın iki yıldan beri mühürlü olduğunu belirtti.