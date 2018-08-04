Kaçak maç yayınını engellemek için Periscope’a 90 dakikalık yasak

Canlı yayın uygulaması Periscope’a Süper Lig maçlarının oynandığı süre boyunca 90 dakikalık erişim engeli getirildi.

AA’dan Arife Yıldız Ünal’in haberine göre maçların yayın hakkını alan Digiturk, kaçak yayın yapıldığını belirterek İstanbul 1’inci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

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Başvuruda, maçların canlı olarak Twitter’a ait Periscope’tan yayınlandığı ifade edildi. Digiturk’ü haklı bulan mahkeme, Periscope’a 90 dakikalık yasak getirdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere pscp.tv, proxsee.pscp.tv, prod-assets.pscp.tv, prod-video-eu-central-1.pscp.tv Periscope uygulama adreslerinde Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere ihtiyati tedbir yoluyla erişimin engellenmesine karar verildi.”

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Maç sonu yine girilebilecek

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Sekreteri Bülent Kent, kararın ilk kez ligin başladığı tarih olan 10 Ağustos’ta uygulanacağını söyledi.

Kent şunları kaydetti: “Birliğimiz kurulduğundan bu yana ilk kez belli süreler arasında erişim yasağına ilişkin mahkeme kararı alındı. Süper Lig maçları başlarken erişime kapatılacak olan Periscope, maç yayınlarının bitmesinin ardından tekrar erişime açılacak.”

Özellikle Süper Lig maçlarında Periscope uygulaması üzerinden çok sayıda canlı yayın yapılıyor. Bu yayınları ise onbinlerce kişi izliyor.