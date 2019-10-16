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Yaramazlara biraz batar!

Kaçak Kuran kursunda taciz iddiası: Şüpheli ‘Düşüyordu, tuttum’ dedi

İstanbul’daki bir kaçak Kuran kursunda eğitmen olarak çalışan 16 yaşındaki çocuk, kurs sorumlusunu istismarla suçladı.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre Bağcılar’da ‘sıbyan mektebi’ adıyla anaokulu niteliğindeki kaçak kursta çalışan 16 yaşındaki R.U., kurs sorumlusu L.Ö.’yü şikayet etti.

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Bağcılar Çocuk Büro Amirliği’ne yapılan şikayetin ardından Bakırköy başsavcılığı soruşturma başlattı.

İfadesi alınan R.U., kurs sorumlusundan taciz mesajları aldığını öne sürerken, bir seferinde kendisine sarılıp öperek taciz ettiğini anlattı.

R.U. şunları söyledi: “Korktuğum için ses çıkaramadım. Bu kursun kapanmasını istiyorum. Kursta beş yaşında çocuklar bulunuyor. Bu şahıs çocuklarla görüşüyor. Evimin yerini biliyor, çok korkuyorum.”

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R.U. ayrıca L.Ö.’nün, bir mahallede iki sıbyan mektebi çalıştırdığını, 4-6 yaş arasında 39 çocuğun kaçak kursta dini eğitim aldığını söyledi.

L.Ö., gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

‘Düşüyordu, tuttum’

Cumhuriyet muhabirine konuşan L.Ö., kıza mesaj göndermediğini, dört çocuk babası olduğunu söyledi. L.Ö. şunları kaydetti: “Camın ölçüsünü almak için kursa gittim. Ölçü alırken R.U’ya ‘Bir şeyin mi var?’ diye sordum. ‘Korkuyorum’ dedi. Ölçüyü aldıktan sonra kapıya geldim. ‘Hocam’ demeye kalmadı, rengi attı. Düşüyordu, tuttum. Böyle olacağını bilsem tutmazdım.”

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