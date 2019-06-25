Kaçak Kuran kursunda dokuz yaşında çocuğa tecavüz eden adam tutuklandı

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde ilçe milli eğitim müdürlüğünden izinsiz faaliyet gösteren yatılı Kuran kursunda kalan dokuz yaşındaki B.E.K.’ye cinsel istismarda bulunan 24 yaşındaki kurs hocası E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf: Hürriyet

DHA’nın haberine göre ilçeye bağlı Körkün Mahallesi’nde, iki gün önce jandarmaya başvuran H.K., torunu B.E.K.’ya gittiği yatılı eğitim yurdunda kurs hocalarından E.K.’nin cinsel istismarda bulunduğu ihbarında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, E.K.’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.K. tutuklandı.

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Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, anne-babasının ayrılması ve babası babasının cezaevine girmesi üzerine Hasan Hoca İlim Vakfı’nın yatılı Kuran kursuna verilen üçüncü sınıf öğrencisi taciz edildiğini dedesine anlattı. Kursta öğrenci sorumlusu olarak görev yapan Ebubekir Karadaş, 15 Haziran’da B.E.K.’yi arşiv odasında çağırdı ve istismar etti. O gün dedesi H.K.’nin evine dönen B.E.K., çamaşırını yıkatmak istedi. Dedesinin kuşkulanması üzerine B.E.K. kursta başından geçenleri ağlayarak dedesine anlattı. Dede H.K.’nin şikâyeti üzerine Ebubekir Karadaş gözaltına alındı.

‘İlk defa oldu, bir anda gerçekleşti, planlamadım’

Karadaş ifadesinde “Yaşımın büyük olması nedeniyle bana hoca derler. Ben yatılı talebelerin ihtiyaçlarıyla ilgileniyorum. Bu iş için aylık 200-300 lira alıyorum. Ben de yatılı kalıyorum. Böyle bir olay ilk defa meydana gelmiştir. Olay bir anda gerçekleşti. Daha önce planlamadım” dedi. Karadaş tutuklandı.

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Oğuzeli Kaymakamlığı eğitim verilen yerin kaçak olduğunu belirtti.

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Açıklamada şöyle dendi:

“Konu ile ilgili yapılan incelemede şüpheli E.K. ivedilikle gözaltına alınarak gerekli adli tahkikat tamamlanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Olayın geçtiği yerle ilgili yapılan araştırmada; eğitim verilen yerin kaçak olarak faaliyet sürdürdüğü, yaz döneminde kullanıldığı, çocukların barınma ve iaşe işlemlerinin yürütülmesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden talepte bulunulmadığı ve diğer resmi kurumlardan alınmış herhangi bir izinlerinin olmadığı belirlenmiştir.

Mülki amirin onayıyla, ilgili kurumlar, öğrencileri ailelerine sorunsuz bir şekilde teslim edilmesini sağlamış ve bahse konu bina mühürlenerek faaliyetine son verilmiştir.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmekte olup, üzücü olayın konusu hassasiyetle takip edilmektedir.”