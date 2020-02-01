Kaçak kömür ocağında hayatını kaybeden işçinin babası da madende ölmüş

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak çalıştırılan kömür ocağında meydana gelen göçükte 20 saatin sonunda iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ocağın kapatıldığını, ancak kaçak olarak yeniden açıldığını belirterek, ‘işçilerin burada çalışmaya niyetlendiklerini’ belirtti. Bektaş, ocağın ‘kaçak’ çalıştırıldığını belirtmesine rağmen, “Allah bize akıl fikir versin. Biraz daha iş güvenliği kurallarını dikkate alarak çalışmayı nasip etsin” dedi.