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Yaramazlara biraz batar!

Kaçak kömür ocağında hayatını kaybeden işçinin babası da madende ölmüş

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde mühürlenmesine rağmen kaçak olarak çalıştırılan kömür ocağında hayatını kaybeden Sebahattin Kalaycıoğlu’nun babası Cemil Kalaycıoğlu’nun da 20 yıl önce kaçak ocakta yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.  

25 saat süren çalışmanın sonunda iki işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. (Fotoğraf: DHA)

Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi’nde geçen yıl 12 Kasım günü mühürlenen ancak kaçak olarak çalıştırılmaya devam edilen kömür ocağında, önceki gece saat 23.30 sıralarında göçük meydana gelmiş, Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz adlı işçiler hayatını kaybetmişti.

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Olayın ardından gözaltına alınan ocak sahibi O.A.’nın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Kaçak ocak ise tutanak tutularak mühürlendi.

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Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak çalıştırılan kömür ocağında meydana gelen göçükte 20 saatin sonunda iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ocağın kapatıldığını, ancak kaçak olarak yeniden açıldığını belirterek, ‘işçilerin burada çalışmaya niyetlendiklerini’ belirtti. Bektaş, ocağın ‘kaçak’ çalıştırıldığını belirtmesine rağmen, “Allah bize akıl fikir versin. Biraz daha iş güvenliği kurallarını dikkate alarak çalışmayı nasip etsin” dedi.

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