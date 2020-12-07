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Yaramazlara biraz batar!

Kaçak kazı yapmak için köy evinde tünel kazan yedi kişi yakalandı

Gümüşhane’de bir köy evinde kaçak kazı yapmak için tünel kazan yedi kişi yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre bir ihbarı değerlendiren Gümüşhane İl Jandarma Merkez Komutanlığı ekipleri, Aksu köyündeki, İ.Y.’ye ait evde kaçak kazı yapıldığını belirleyerek harekete geçti.

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Belirlenen adrese giden ekipler, evin içinde define aramak için İ.Y, H.Y, S.Y, K.Z, A.Y, A.K. ve M.İ. tarafından yaklaşık 12 metre yüksekliğinde ve 4 metre genişliğinde tünel kazıldığını tespit etti.

 Suçüstü yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekipler, olay yerinde bulunan 20 metre uzunluğunda halat, seyyar elektrik kablosu ve çeşitli boylarda kazma kürek ve inşaat malzemelerine el koydu.

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