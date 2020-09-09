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Yaramazlara biraz batar!

Kaçak kazı yaparken yakalanan üç şüpheliye ‘sosyal mesafe’ ihlali cezası

Kırklareli’de kaçak kazı yaparken suç üstü yakalanan üç kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünün Mıstıkoğlu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

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Bölgede denetim yapan jandarma, M.A., Ş.Ş. ve E.Y.’yi kaçak kazı yaparken suç üstü yakaladı.

Şüphelilerin toplu halde durduklarını tespit eden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç şüpheliye 3 bin 150’şer lira para cezası uyguladı.

Gözaltına alınan üç kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.

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