Kaçak kazı yaparken yakalanan üç şüpheliye ‘sosyal mesafe’ ihlali cezası

Kırklareli’de kaçak kazı yaparken suç üstü yakalanan üç kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira ceza uygulandı.
AA’nın haberine göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünün Mıstıkoğlu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bölgede denetim yapan jandarma, M.A., Ş.Ş. ve E.Y.’yi kaçak kazı yaparken suç üstü yakaladı.
Şüphelilerin toplu halde durduklarını tespit eden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç şüpheliye 3 bin 150’şer lira para cezası uyguladı.
Gözaltına alınan üç kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.