Kaçak kazı yaparken yakalanan üç şüpheliye ‘sosyal mesafe’ ihlali cezası

Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle altı aydır tutuklu bulunan gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, tutuksuz yargılanan Barış Terkoğlu, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Eren Ekinci ve Erk Acarer hakkında savcılık hapis cezası istedi.