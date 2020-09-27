Kaçak kazı yapan altı kişiden biri elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait alanda kaçak kazı yapan altı kişiden biri, define aramada kullandığı demir borunun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Kökez Mahallesi’nde bulunan TİGEM’e ait araziye gece saatlerinde kaçak yollarla giren Yusuf Ziya K. (34), Adnan K. (39), Hüseyin D. (47), Veysel E. (42), Mustafa H. (51) ve Hasan Ş. (31) define aramaya başladı.

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Yusuf Ziya K. tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı; diğer beş kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede 10 metre hortum, su pompası, sondaj matkabına ait kablo, su tankı, 50 santimetre uzunluğunda beş demir boru, karot makinası ve dedektör ile çok sayıda ekipman ele geçirildi.