Kaçak hastane olarak faaliyet gösteren dört katlı bina mühürlendi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde dört katlı binanın kaçak hastane olarak kullanıldığı ortaya çıktı. İçinde laboratuvar, doğumhane, muayenehane odaları, ecza deposu bulunan kaçak hastanedeki tıbbi cihazlara el kondu; bina mühürlendi.

Fotoğraflar: DHA

Mehterçeşme Mahallesi’ndeki binada kaçak hastanenin faaliyet yürüttüğü bilgisini alan Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, adresi kontrole gitti. Hastanenin kaçak olduğu anlaşılınca polis ekipleri çağrıldı.

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İlaçlar imha edilecek

Hastanedeki 15 çalışan ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Binada laboratuvar, göz muayene odası, doğumhane, ecza dolabı ve tıbbi cihazlar tespit edildi. Hastanedeki tıbbi cihazlara Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri el koyarken, ilaçlar imha edilmek üzere toplandı.

Hastanenin müdürünün ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerinin geldiğini öğrenince yangın merdiveninden kaçtığı, yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Polis, müdürü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaçak hastanedeki bölümleri anlatan Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkili doktoru şunları söyledi: “Esenyurt’ta bir kaçak muayenehaneye baskın yaptık, hep beraber. Dört katlı bir bina ve birçok bölümde muayenehaneler ve laboratuvarlar bulunuyor. Kan cihazı, otoklavlar, gerekli kimyasallar var. Aslında bir hastane gibi. Hasta kayıt ve muayenehaneler var. Nereden baksanız 10 tane oda vardı.”

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Doktor, kaçak hastanede, yabancı uyruklu doktorların ilaç yazdıklarını ise şöyle anlattı: “Genelde vatandaşlar bu ilaçları, aile hekimlerine gidip yazdırıyorlar. Normal eczanelerden alınan ilaçlar olduğu gibi kendi yabancı ilaçları da oluyor. Bu kutuların içeriği ne, değiştiriliyor mu, başka bir ilaç bırakılıyor mu bilinmediği için aslında halk sağlığını tehlikeye atan bir durum. Kişilere burada ilaç adı altında başka şeyler de veriliyor olabilir. Şeker de verebiliyor olabilirler. Bunları tabi takip edemiyoruz. Bunları toplayıp, imha ediyoruz.”