Kaçak defineciler bu kez bir işe yaradı!

Define bulma amacıyla kaçak kazı yapan iki kişi 1500 yıllık mozaik ve Roma dönemine ait manastır ortaya çıkardı.

Fotoğraf: DHA

İzmir’in Aliağa ilçesinde, araçla ulaşım imkanı bulunmayan dağlık alanda bulunan birinci derecede arkeolojik SİT alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

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Aliağa başsavcılığının bilgisi dahilinde 30 Mart günü bölgeye giden ekipler K.A. ve M.T. adlı kişileri toprak altındaki kalıntıları çıkarmaya çalışırken yakaladı.

İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanlarının incelemesinde kazı yapılan bölgede, Roma dönemine ait manastır kalıntısı ve dünyada eşine az rastlandığı belirtilen 1500 yıllık mozaik bulundu.

Bölgeyi korumaya alan uzmanlar, 3 metreye 1.5 metre ölçülerindeki mozaiğin üzerinde sarmaşık motifleri ve ‘kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin ailesinin esenliği için yaptırıldığına‘ dair bir yazının bulunduğunu tespit etti.

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Kaçak kazıda yakalanan şüpheliler, haklarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlatılarak serbest bırakıldı.

Mozaiklerin çalışmaların ardından müzeye götürüleceği belirtilerek manastırla ilgili ayrıca çalışma yapılacağı bildirildi.