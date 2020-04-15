Kaçak ‘corona’ testi operasyonu: 5 binden fazla kite el konuldu

Şişli’de bir tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 5 bin 575 corona virüsü hızlı tanı kitine el konuldu.

Fotoğraf: DHA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak’taki bir tekstil atölyesinin deposunda izinsiz ve yetkisiz olarak corona virüsü hızlı tanı kiti satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli hakkında ‘İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile TCK 237 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından işlem yapıldı. Şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.