Kaçak avlanırken yakıtları bitti; gölde mahsur kalınca kendilerini jandarmaya ihbar ettiler

Bursa’daki Uluabat Gölü’ne izinsiz olarak avlanmaya çıktıkları teknenin yakıtı bitince mahsur kalan üç kişi, kendilerini jandarmaya ihbar edip yardım istedi. Kurtarılan üç kişiye ‘belgesiz ve kotasız avcılık yaptıkları’ için ceza uygulandı.

Fotoğraf: DHA

K.Y. (23), E.I. (18) ve M.I. (23) gece yarısı Uluabat Gölü’nde avlanmak için tekneyle açıldı. Ancak kısa süre sonra teknenin yakıtı bitti. Geri dönemeyen üç genç durumu jandarmaya bildirdi.

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İhbar üzerine Nilüfer İlçe Jandarma Bot Tim Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Arama-kurtarma çalışması başlatan ekipler, bir saat sonra mahsur kalan gençlere ulaştı.

Eskikaraağaç Mahallesi’nde karaya çıkarılan gençler, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından aileleriyle evlerine gitti.

İki av tüfeği ele geçirilen teknede vurulmuş halde bulunan üç ördek ise, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

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Doğa Koruma ekipleri, K.Y., E.I. ve M.I.’ya ‘belgesiz ve kotasız avcılık yaptıkları’ gerekçesiyle toplam 6 bin TL ceza uyguladı.