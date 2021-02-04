Kaçak avlanan 250 kilo turna balığı göl sularına bırakıldı

Bursa’da, Uluabat Gölü’nde yasa dışı avlananlar tarafından yakalandığı belirlenen 250 kilogram balık, yeniden göl sularına bırakıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, kıyı seyir ve kontrol faaliyeti esnasında sazlık alanda çalışma yaptı.

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Uluabat Gölü’nde avlaklarda bulundurulması ve kullanılması yasak 1500 metre pinter (turna sakası) ve aynı yerde ‘hapis’ olarak tabir edilen iki filede 250 kilogram canlı turna balığı ele geçirildi.

Turnaları göle bırakan ekipler, pinteri ise Karacabey Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim etti.

pinterin sahibi olduğu tespit edilen A.T.’ye (57), Nilüfer Asayiş Bot Komutanlığı tarafından 5 bin 454 lira idari para cezası uygulandı.