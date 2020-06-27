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Yaramazlara biraz batar!

Kaçak avlanan 20 ton inci kefali suya bırakıldı

Van’ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 20 ton inci kefali suya bırakıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Van Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz’da üremek için Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla akarsu çevrelerinde denetim yaptı.

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Balıkların göç ettiği Bendimahi Çayı’nda ağlara takılmış 21 ton inci kefali bulundu.

20 ton canlı balık suya bırakılırken, ölü 1 ton balık da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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