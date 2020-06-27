Kaçak avlanan 20 ton inci kefali suya bırakıldı

Van’ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 20 ton inci kefali suya bırakıldı.
AA’nın haberine göre Van Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz’da üremek için Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla akarsu çevrelerinde denetim yaptı.
Balıkların göç ettiği Bendimahi Çayı’nda ağlara takılmış 21 ton inci kefali bulundu.
20 ton canlı balık suya bırakılırken, ölü 1 ton balık da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.