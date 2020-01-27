Kaçak avlanan 2 ton balığa 10 bin lira ceza

Kırklareli’nin Lüleburgaz içinde Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında verilen bir pakette 15 lira ve “Harçlığımdan veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgilerle” yazılı not bulundu.