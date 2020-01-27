Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kaçak avlanan 2 ton balığa 10 bin lira ceza

Kırşehir’de kaçak avlanan 2 ton sazan balığıyla yakalanan iki kişiye toplam 10 bin lira ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y. ile M.Ö. adlı şüphelilerin, Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesindeki nehirde kaçak avlananlardan topladıkları balıkları izinsiz sattıklarını belirledi.

Reklam

Jandarma takibe aldığı ikilinin bulunduğu kamyonu, Kırşehir merkeze bağlı Toklumen köyünde durdurdu. Kamyonetin kasasında 2 ton sazan balığı ele geçirildi. A.Y. ve M.Ö.’ye ise ‘Su Ürünleri Kanunu’na muhalefetten toplam 10 bin lira para ceza uygulandı.

Ele geçirilen balıklar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne teslim edildi.

SON HABERLER

Dilek Apartmanı enkazından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

Elazığ’da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan Dilek apartmanının enkazından Sevim Cambaz’ın (50) cansız bedeni çıkartıldı. Ekipler, enkaz altında olduğu tespit edilen bir kişinin daha çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...