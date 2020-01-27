Kaçak avlanan 2 ton balığa 10 bin lira ceza

Kırşehir’de kaçak avlanan 2 ton sazan balığıyla yakalanan iki kişiye toplam 10 bin lira ceza kesildi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y. ile M.Ö. adlı şüphelilerin, Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesindeki nehirde kaçak avlananlardan topladıkları balıkları izinsiz sattıklarını belirledi.
Jandarma takibe aldığı ikilinin bulunduğu kamyonu, Kırşehir merkeze bağlı Toklumen köyünde durdurdu. Kamyonetin kasasında 2 ton sazan balığı ele geçirildi. A.Y. ve M.Ö.’ye ise ‘Su Ürünleri Kanunu’na muhalefetten toplam 10 bin lira para ceza uygulandı.
Ele geçirilen balıklar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne teslim edildi.