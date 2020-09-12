Kaçak avcıya 8 bin lira ceza

Erzurum’un Karayazı ilçesinde kaçak kınalı keklik avladığı tespit edilen bir kişiye 8 bin lira para cezası uygulandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göksü Mahallesi’ndeki önleyici kolluk devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

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Ekipler, araçta üç kafes içinde altı kınalı keklik olduğunu tespit ederek durumu Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden doğa koruma ekipleri, kaçak yakalandıkları belirlenen kınalı keklikleri doğaya salarak kafesleri imha etti. Kaçak av yapan kişiye de 8 bin lira para cezası kesti.