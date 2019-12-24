Kaçak araçlara ÖTV affı 6 ay uzatıldı

Gümrük Kanunu kapsamında ‘kaçak’ niteliğindeki araçlara getirilen özel tüketim vergisi (ÖTV) affı cumhurbaşkanı kararıyla altı ay uzatıldı.

‘4458 Sayılı Gümrük Kanununun Geçici 10 uncu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 11 inci Maddeleri ile Getirilen Düzenlemelerden Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru Sürelerinin 30/6/2020 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Uzatılması Hakkında Karar’ Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Gümrük Kanunu’nun 235’inci maddesi uyarınca, ihracat rejimine tabi olan bir araç, gümrük idaresine ibrazı edilmeyip lisans, izin ve uygunluk belgesi alınmamışsa soruşturma açılıyor. Bunun sonucunda çeşitli cezalar uygulanabiliyor.

Ancak aynı kanunun geçici 10’uncu maddesiyle bu tür bir soruşturma kapsamında el konma kararı verilen araçlar için 31 Aralık 2019’a kadar ÖTV affı getirilmişti.

Bu tarihe kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenmesi gereken ÖTV’nin yüzde 25’ine tekabül eden tutarın, tahsil dairesine ödenmesi hâlinde, araç hakkındaki mevcut kararlar kaldırılırken, el konulan araç sahibine iade ediliyor.