Kaboğlu dahil: CHP’nin KHK’yla ihraç edilmiş üç vekil adayı için YSK’ya itiraz

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilmiş üç profesörün CHP’den milletvekili adayı gösterilmesine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nezdinde itiraz edildi.

DHA’nın haberine göre adaylığına itiraz edilen isimler şöyle: İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıra adayı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul 3’üncü bölge 9’uncu sıra adayı Prof. Dr. Cihangir İslam ve İstanbul 1’inci bölge 18’inci sıra adayı Prof. Dr. Yüksel Taşkın.

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YSK’ya dilekçe sunan bir yurttaş, üç adayın KHK’yla ihraç edilmiş olduğunu belirterek adaylıklara itiraz etti. YSK’nın bugün karar vereceği iddia edildi.