Kablo hırsızlığı nedeniyle internetin kesildiği mahallede uzaktan eğitim alan öğrenciler mağdur

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, kablo hırsızlığı yüzünden bir mahallenin telefon ve internet hattı kesilince uzaktan eğitim alan öğrenciler mağdur oldu.

Fotoğraf: AA (temsili)

AA’nın haberine göre Yeni Mahalle’nin telefon ve internet iletişimini sağlayan bakır kablolar, 15 gün önce direklerden kesilerek çalındı. Hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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Mahallede yaşayan ve internet olmadığı için EBA derslerine katılamayan 10 öğrenci, bir an önce hattın bağlanmasını bekliyor.

Yeni Mahalle Muhtarı Mehmet Keleşoğlu, internet kablolarının hırsızlar tarafından çalınması nedeniyle öğrencilerin mağdur olduğuna işaret ederek, “Yetkililerden bu sorunumuza acil çözüm bekliyoruz” dedi.

Lise öğrencisi Gözde Kürekçi ise “Hırsızların kabloyu çalması nedeniyle 15 gündür derslerimize giremiyoruz” ifadelerini kullandı.