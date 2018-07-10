Kabineye giremeyen Şimşek veda etti: Lütfen hakkınızı helal ediniz, hoşçakalınız

AKP’nin son yıllarda ‘ekonomi dümenini yürüten isim’ olarak bilinen eski başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, kabinenin açıklanmasının ardından veda mesajı verdi: “Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız…”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Mart’ta yaptığı açıklamada bazı partililerin ekonominin sıkıntıda olduğu yönünde açıklamalar yaptığına dikkat çekerek, “Bu tür yanlışları yaparlarsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları zaten davul zurna dolaşıyorlar. Onlar yetmiyor mu? Bize ne oluyor?” diye konuşmuştu. Erdoğan’ın sözlerinin hedefindeki ismin ekonomiden sorumlu Şimşek olduğu öne sürülüyordu.

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Bu sözlerin ardından Şimşek’in istifasını başbakana ilettiği yönündeki iddialar basına yansımıştı. Başbakan Binali Yıldırım’ın Şimşek’in istifasını durdurduğu ve konuyu cumhurbaşkanına da ilettiği de gelen haberler arasındaydı.

Görevine devam eden ve 24 Haziran’da milletvekili listesine alınmayan Şimşek’in kabineye alınacağı ya da kabine dışındaki cumhurbaşkanlığı birimlerinde ekonomiden sorumlu bir koltukta görev yapacağı tahmin ediliyordu.

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Kabinede yer bulamayan Şimşek, görevini Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a devretti.

Twitter’dan veda mesajı paylaşan Şimşek, Erdoğan’a ‘şükranlarını arz etti.’

1/3 Kişiler geçici, aslolan aziz milletimize hizmettir. 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi. Bana, ülkeme hizmet etme ve babamın vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan’a şükranlarımı arz ederim🙏🏻 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 10, 2018

2/3 Siyasette özellikle ilk göz ağrım #Gaziantep ve baba ocağım #Batman’daki bütün hemşerilerime ve aziz milletimize destekleri için teşekkür ederim. Bu vesileyle yeni kabinemizi tebrik eder, bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 10, 2018