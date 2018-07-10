Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kabineye giremeyen Şimşek veda etti: Lütfen hakkınızı helal ediniz, hoşçakalınız

 

AKP’nin son yıllarda ‘ekonomi dümenini yürüten isim’ olarak bilinen eski başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, kabinenin açıklanmasının ardından veda mesajı verdi: “Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız…” 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Mart’ta yaptığı açıklamada bazı partililerin ekonominin sıkıntıda olduğu yönünde açıklamalar yaptığına dikkat çekerek, “Bu tür yanlışları yaparlarsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları zaten davul zurna dolaşıyorlar. Onlar yetmiyor mu? Bize ne oluyor?” diye konuşmuştu. Erdoğan’ın sözlerinin hedefindeki ismin ekonomiden sorumlu Şimşek olduğu öne sürülüyordu.

Reklam

Bu sözlerin ardından Şimşek’in istifasını başbakana ilettiği yönündeki iddialar basına yansımıştı. Başbakan Binali Yıldırım’ın Şimşek’in istifasını durdurduğu ve konuyu cumhurbaşkanına da ilettiği de gelen haberler arasındaydı.

Görevine devam eden ve 24 Haziran’da milletvekili listesine alınmayan Şimşek’in kabineye alınacağı ya da kabine dışındaki cumhurbaşkanlığı birimlerinde ekonomiden sorumlu bir koltukta görev yapacağı tahmin ediliyordu.

Reklam

Kabinede yer bulamayan Şimşek, görevini Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a devretti.

Twitter’dan veda mesajı paylaşan Şimşek, Erdoğan’a ‘şükranlarını arz etti.’

NYT ve FT’den Berat Albayrak yorumu: Piyasalar ve yatırımcılar tedirgin

Kulis: Erdoğan, Şimşek’in yerine getireceği iyi bir isim arıyor

Şimşek ‘devam mesajı’ verdi, başbakan net konuştu: Görevinin başında

Soru net: Şimşek istifayı verdi mi? Beştepe’nin yanıtı muğlak: Bu bir iddia

Kulisleri sallayan iddia: Mehmet Şimşek istifasını verdi, başbakan durdurdu

Erdoğan, Şimşek’i mi kastetti: Affedilir yanı olamaz…


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...