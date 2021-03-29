Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kabine toplandı: ‘Sert önlemler gelebilir’

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığındaki 16:00’da başlayan toplantıdan salgınla mücadelede yeni önlemler çıkabilir.

Reklam

Toplantı öncesinde ‘kontrollü normalleşme’ süreciyle birlikte tırmanışa geçen ‘corona’ vakalarına karşı ‘sert tedbirler’ getirilebileceği bildirilmişti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di. Sayı 27 Mart’ta 30 bin 21’e ulaştı. Son olarak dünkü sayı 29 bin 58’di.

Reuters’e konuşan bir yetkili şunları söylemişti: “Son günlerde vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı. Aşılamaya rağmen son normalleşmeye yönelik kararlardan sonra vaka sayıları maalesef fazla artış gösteriyor. Bazı kararlar alınmak zorunda kalınabilir” demişti,

Reklam

Bazı illerdeki artışın artık kabul edilebilir seviyelerin çok üstüne çıktığını ve il bazında bazı kararların gündeme gelebileceğini, yerel bazlı adımların atılabileceğini kaydeden aynı yetkili, “Harita güncellenecek. Haftasonlarına yönelik yine sokak kısıtlamasının yanısıra Ramazana yönelik bazı daha sert tedbirleri de görebiliriz” demişti.

Salgınla mücadelede ‘sert tedbirler’ gelebilir

SON HABERLER

60 yaş üstü ve eşleri için aşılama başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşılama programında yeni yaş grubuna geçildiğini duyurmasının ardından uygulamaya geçiliyor. E-Nabız hesabından veya 2023’e kısa mesaj göndererek aşı durumu öğrenilebilecek; Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınabilecek.

Kavcıoğlu: Hemen faiz indirileceği önyargısı doğru değil

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, nisan veya sonrasındaki aylarda ‘hemen faiz indirileceği önyargısını’ doğru bulmadığını belirterek, MB’nin para politikası araçlarını bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğini söyledi.