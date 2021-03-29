Kabine toplandı: ‘Sert önlemler gelebilir’

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığındaki 16:00’da başlayan toplantıdan salgınla mücadelede yeni önlemler çıkabilir.

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Toplantı öncesinde ‘kontrollü normalleşme’ süreciyle birlikte tırmanışa geçen ‘corona’ vakalarına karşı ‘sert tedbirler’ getirilebileceği bildirilmişti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di. Sayı 27 Mart’ta 30 bin 21’e ulaştı. Son olarak dünkü sayı 29 bin 58’di.

Reuters’e konuşan bir yetkili şunları söylemişti: “Son günlerde vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı. Aşılamaya rağmen son normalleşmeye yönelik kararlardan sonra vaka sayıları maalesef fazla artış gösteriyor. Bazı kararlar alınmak zorunda kalınabilir” demişti,

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Bazı illerdeki artışın artık kabul edilebilir seviyelerin çok üstüne çıktığını ve il bazında bazı kararların gündeme gelebileceğini, yerel bazlı adımların atılabileceğini kaydeden aynı yetkili, “Harita güncellenecek. Haftasonlarına yönelik yine sokak kısıtlamasının yanısıra Ramazana yönelik bazı daha sert tedbirleri de görebiliriz” demişti.