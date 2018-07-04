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Yaramazlara biraz batar!

Kabine kulisi: Vekiller istifa etmeyecek, Yıldırım Meclis başkanı, Şimşek belirsiz

 

AKP’de kabinede yer almaları için üç vekilin istifa ettirilmesi ihtimaline Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın soğuk baktığı belirtildi.

‘Son başbakan’ Binali Yıldırım’ın Meclis başkanlığına kesin gözüyle bakıldığı ve ekonomi yönetiminde sorumlu olan ancak milletvekili listesine alınmayan Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal’ın da durumunun belirsiz olduğu kulislere yansıdı.

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Fotoğraf: Reuters

YSK’nın kesin sonuçları bugün açıklamasının ardından cumartesi günü TBMM’de milletvekilleri yemin edecek. Erdoğan ise pazartesi günü saat 16.00’da yemin edecek ve göreve başlayacak. Aynı gün saat 18.00’de ‘Ak Saray’da tören yapılacak. Siyaset, iş, sanat, spor dünyasından üç bini aşkın davetli olacak. Yabancı devlet başkanları da törene davet edildi.

Akşam yemeğinden sonra da Erdoğan yeni kabinesini açıklayacak. Kabinenin 16 bakan ve en az üç cumhurbaşkanı yardımcısından oluşması bekleniyor.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın kulis haberine göre, Erdoğan’ın yardımcılarından birinin kadın olacağı, hem kabineye hem de grup yönetimine kadın siyasetçi alacağı belirtiliyor.

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nde bakanların Meclis dışından seçilecek olmasıyla ilgili AKP’den üç milletvekilinin istifa edebileceğini söylemişti.

Ancak Erdoğan’ın kimseyi istifa ettirmeyeceği ifade ediliyor.

Müsteşarlar bakanlığa

Erdoğan’ın yeni grup başkan vekiliği görevine Nurettin Canikli, Bekir Bozdağ, Bülent Turan ve Özlem Zengin gibi isimleri getireceği iddia ediliyor. TBMM Başkanlığı için ‘son başbakan’ Binali Yıldırım’ın adaylığına kesin gözüyle bakılırken, yapılacak yeni düzenleme nedeniyle ‘grup başkanı’ seçiminin yapılmayacağı belirtiliyor. Mevcut grup başkan vekilleri ve bazı eski bakanların komisyon başkanı olarak değerlendirilmesi gündemde.

Kabine için adı geçen bürokratlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanlığı müsteşarı Faruk Özçelik, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal da bulunuyor. Tekin, Özçelik ve Kartal’ın müsteşarlık yaptıkları bakanlıklarda değerlendirileceği, vali Şahin’in ise içişleri bakanı yapılacağı iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın dışişleri bakanı olarak kabineye alınması durumunda, AB Bakanı Ömer Çelik’in Kalın’ın görevini üstleneceği ya da Erdoğan’ın yardımcılarından biri olacağı da kulislere yansıyan bilgiler arasında.

Milletvekili listesine alınmayan Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal’ın bakan yapılıp yapılmayacağı da halen belirsizliğini koruyor.

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