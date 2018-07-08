Kabine kulisi: Sancak ticaret, Olpak ekonomi, Kasırga ya da Parsak adalet

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ankara kulislerinden aldığı kabine tahminlerini yazdı.

Hakan, bugünkü ‘Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar’ başlıklı yazısında, Ankara’ya gittiğini ve “Yeni kabinede kimler olacak” sorusuna cevap aradığını yazdı.

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Hürriyet yazarı, aldığı bilgileri maddelerle paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ilan-ı aşk etmesiyle de tanınan işadamı Ethem Sancak’ın bakan olacağına dair iddialar için “Evet, evet! Doğruymuş!” diyen Hakan, aldığı bilgilerin ‘ticaret bakanlığı’ olarak öğrendiğini aktardı.

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Adalet bakanlığı için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve eski MHP milletvekillerinden hukukçu Mehmet Parsak’ın adının geçtiğini yazan Hakan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yeni dışişleri bakanı olacağının söylendiğini belirtti.

AB Bakanı Ömer Çelik’in ‘cumhurbaşkanı yardımcısı’ olacağının iddia edildiğini ve içişleri bakanlığı için İstanbul Valisi Vasip Şahin’in adının güçlü olduğunu kaydeden Hürriyet yazarı, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı için halihazırda müsteşarlık görevini yürüten Fatih Dönmez’in göreve getirileceğinin söylendiğini belirtti.

Ekonomi yönetiminde Ali Babacan’ın adının geçmediğini, Mehmet Şimşek’ın adının ise ‘azıcık geçtiğini’ yazan Hakan, yazısını şöyle bitirdi: “Ama Nail Olpak ismi her yerde… Hangi bakanlığa getirileceği söylenmiyor ama MÜSİAD’da başkanlık yapmış, iş dünyasından gelen Nail Olpak’ın bakan olacağı ağırlıklı olarak konuşuluyor. Dur bakalım, ne olacak?”