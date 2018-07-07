Kabine için adı geçenler: Aziz Sancar, Muhtar Kent, Rıfat Hisarcıklıoğlu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partili olmayan isimlerin yeni kabinede olacağını açıklamasıyla gözler yeni bakanlar kuruluna çevrildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberinde, Erdoğan’ın kabineye alacağı bürokrat sayısının dört-beşi geçmeyeceğinin konuşulduğu belirtildi.

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Habere göre bakanlık için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak ve Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir’in adı geçiyor.

Ayrıca Nobelli bilim adamı Aziz Sancar ve Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent’e teklif götürüldüğü de iddia edildi. Söz konusu isimlere cumhurbaşkanlığına bağlı ofis ve kuruluşlarda görev verilebileceği de konuşuluyor.

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MHP’lilere de görev

Erdoğan’ın bir kadın yardımcı atayacağı belirtilirken bu görev için eski bakanlardan Nimet Baş, eski Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı ve cumhurbaşkanı danışmanlarından Ayşen Gürcan’ın da adı geçiyor.

Erdoğan’ın kabinesine, MHP kökenli bazı STK başkanları veya bürokratları da alacağı öne sürülüyor. Öte yandan Erdoğan’ın kabine çalışmasını paylaştığı tek ismin Başbakan Binali Yıldırım olduğu dile getiriliyor.