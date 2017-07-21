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Kabine dışı kalan Türkeş memnun: Devlet Bey yaptıysa teşekkür ederim

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Başbakan yardımcılığından alınan Tuğrul Türkeş, durumdan memnun olduğunu belirterek “Devlet bey yaptıysa kendisine teşekkür ederim” dedi.

Fotoğraf: Al Jazeera Türk

Türkeş, MHP genel başkan yardımcısıyken, Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığında kurulan seçim hükümetinde görev almayı kabul etmiş, bunun üzerine partiden ihraç edilmişti. Ardından AKP saflarına geçen Türkeş, 1 Kasım seçimlerinde Meclis’e AKP’den milletvekili olarak girmişti

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Eski MHP’li vekil, daha sonraki kabinelerde başbakan yardımcısı olarak görev almıştı. Türkeş, “MHP benim babamın partisidir, beni atmaya kimsenin gücü yetmez” derken, Bahçeli de “Bir dağa bir serçe konsa dağ ne kazanır, bir dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder?” demişti.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Türkeş, kabine değişikliğini ‘nöbet değişimi’ olarak niteledi.

Türkeş şöyle devam etti: “Aynı parti, aynı iktidar devam ediyor. Gelenler de bizim arkadaşlarımız. Yapılan değişiklikten şikayetçi değilim. Hatta benim için iyi bile oldu.” 

Kabine dışı kalmasında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin rolünün olduğu yönündeki söylentilere “İyi etmiş, Allah razı olsun. Ben de kim bana bu kıyağı yapmış diye merak ediyordum. Devlet Bey yaptıysa kendisine teşekkür ederim” diyerek yanıt veren Türkeş, kabine dışı kaldığında evinde ‘tatlı bir sevinç’ yaşandığını aktardı.

Türkeş sözlerini şöyle bitirdi: “Şimdi tatil vakti. Kabine dışı kalmamı kim yaptıysa teşekkür ediyorum.”

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