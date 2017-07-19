Kabinede beş bakan değişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP genel başkanı olmasının ardından beklenen kabine değişikliği gerçekleşti.

Erdoğan’la Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘Ak Saray’daki sürpriz buluşması sürerken kaynaklar kabine değişikliğinin ‘kuvvetle muhtemel’ olduğunu belirtmişti.

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Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Yıldırım, yeni kabinede 15 bakanın görevini sürdürdüğünü, beş yeni bakanın kabineye girdiğini ve altı bakanın görev değişikliğiyle kabinedeki yerine koruduğunu duyurdu.

Yeni görevlendirmeler şöyle: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarı Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan.

Yeni kabinede başbakan yardımcıları ise şöyle: Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu.

Bakanlar kurulu dışında kalanlar: Veysi Kaynak, Mehmet Müezzinoğlu, Çağatay Kılıç, Faruk Çelik ve Nabi Avcı, Tuğrul Türkeş.

26 kişilik yeni bakanlar kurulunun tam listesi şöyle:

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan