Kabinede beş bakan değişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP genel başkanı olmasının ardından beklenen kabine değişikliği gerçekleşti.
Erdoğan’la Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘Ak Saray’daki sürpriz buluşması sürerken kaynaklar kabine değişikliğinin ‘kuvvetle muhtemel’ olduğunu belirtmişti.
Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Yıldırım, yeni kabinede 15 bakanın görevini sürdürdüğünü, beş yeni bakanın kabineye girdiğini ve altı bakanın görev değişikliğiyle kabinedeki yerine koruduğunu duyurdu.
Yeni görevlendirmeler şöyle: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarı Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan.
Yeni kabinede başbakan yardımcıları ise şöyle: Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu.
Bakanlar kurulu dışında kalanlar: Veysi Kaynak, Mehmet Müezzinoğlu, Çağatay Kılıç, Faruk Çelik ve Nabi Avcı, Tuğrul Türkeş.
26 kişilik yeni bakanlar kurulunun tam listesi şöyle:
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan