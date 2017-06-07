‘Kabine değişimi’ kulisi: Erdoğan istekli değil, Yıldırım ‘Fazla uzatılmasın’ diyor

Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, referandum sonrası gündemden düşmeyen kabine değişikliğinin şifrelerini yazdı.

Selvi, “Darbe tehdidinden kabine değişikliğine kulisler” başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine değişikliği konusunda çok istekli olmadığıNI, Başbakan Binali Yıldırım’ın ise ‘fazla uzatılmadan bir an önce’ yapılmasını istediğini yazdı.

‘Kongreden sonra köklü bir kabine değişikliği yapılabilir’

AKP kulislerinde 3-4 bakanın değişeceği küçük çaplı bir revizyonun üzerinden durulduğunu yazan Selvi, şöyle devam etti: “AK Parti’nin önemli isimlerinden birine göre, şimdi mini bir revizyon yapılacak. Cumhurbaşkanı, asıl köklü değişikliği 2019 seçimlerinden önce gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı, kongreleri 6 ay içinde tamamlayın talimatını verdi. 2017 sonunda il kongreleri bitip, 2018 yılı Şubat ya da Nisan ayında büyük kongre toplanabilir. AK Parti’yi 2019 seçimlerine götürecek kadrolar oradan çıkacak. 2019’da hem yerel seçimlere hem de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine topluma heyecan verecek bir ekiple gidilebilir. Kongreden sonra köklü bir kabine değişikliği yapılabilir. Cumhurbaşkanı, AK Parti’yi 2019’a götürecek A takımını o zaman çıkarabilir.”

Selvi yazısını, küçük çaplı bir kabine değişikliğinin her an beklendiğini belirterek bitirdi.