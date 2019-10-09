Kabinde kıyafet deneyen kadını görüntülediği gerekçesiyle yargılanan müezzin tahliye edildi

Bursa’daki bir mağazada, soyunma kabininde kıyafet deneyen M.V.’nin (26) cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektiği iddiasıyla tutuklanan müezzin Yakup Ç., tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA

Temmuz ayında, Nilüfer ilçesindeki alışveriş merkezindeki bir mağazada reyondan aldığı kıyafeti denemek için soyunma kabinine giren M.V., kıyafetini çıkardığı sırada, kabinin üzerinden uzatılan cep telefonuyla görüntülediğini fark etmişti. Onun çığlık atmasıyla kaçan şüpheli Yakup Ç., güvenlik görevlileri tarafından yakalanmış; çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

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Bursa 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘cinsel taciz ve özel hayata ihlal’ suçlarından üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yakup Ç.’nin yargılanmasına devam edildi.

Tutuklu sanık Yakup Ç., polis sorgusunda söylediği, “Arkadaşım sandım şaka yapmak istedim” ifadesini yineledi: ”Kabinde kıyafet denerken, çok samimi olduğum arkadaşımın sesini duyar gibi oldum. Şaka yapmak için telefonu çıkararak, yan taraftaki kabinde arkadaşım bulunduğunu düşünerek, video ve fotoğraf çekmeye başladım. Orada bir kadın olduğunu bilmiyordum. Kadın, çığlık atmaya başlayınca arkadaşım olmadığını anladım. Daha sonra mağazadan ve AVM’den ayrıldım. Güvenlikçiler beni durdurdu. Gözaltına alındım. Ben ve ailem mağdur olduk. Mesleğimden uzaklaştırıldım. Kadından sürekli özür diledim. Beni affetmelerini istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum.”

Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatının şikayetçi olduğu duruşmada mahkeme, üç aydır tutuklu olan Yakup Ç.’yi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti.

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Mahkeme, ‘özel hayatı ihlal’ suçunun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle, bu suçtan dosyayı uzlaştırma bürosuna göndererek, duruşmayı erteledi.