‘Kabin yasağı’nın ticari boyutu: ABD’nin yeni güvenlik sistemini ‘pazarlama hamlesi’ mi?

ABD’nin yolcuların cep telefonundan büyük elektronik aletleri uçak kabinine almalarını yasaklamasında havaalanlarına yeni güvenlik sistemi cihazlarının pazarlanmasının etkili olduğu öne sürüldü.

Yasağın ticari boyutu

Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberinde, ABD’nin ürettiği ve güvenlik sistemlerinin oluşturulmasında kullanılacak yeni cihazları pazarlama isteğinin yeni uygulamada etkili olduğu iddialarına yer verildi.

Sadece ABD’nin üretip sertifikalandırdığı son teknoloji ‘eşya arama’ cihazları ‘yolcu beraberindeki bagaj kontrol cihazı’ olarak tanımlanıyor. Konvansiyonel x-ray’lerden sonra kullanılan ‘akıllı x-ray’lerin yerini alan cihazlar kabine alınan yolcuların beraberindeki eşyaların kontrol edilmesinde kullanılıyor.

Tanesi yaklaşık 300 bin dolar olan bu cihazların Atatürk Havalimanı’nda kullanılmasına karar verilmesi durumunda, cihazlardan en az üç tane alınacağı ifade edildi. Kabin yasağı uygulamasının kaldırılmaması halinde ise kapılara yeni cihazların konulması planlanacak.

Yasak tesadüfen öğrenilmiş

Türkiye’deki yetkililerin ABD’nin ‘kabin yasağı’nı ‘tesafüden’ öğrendiği de iddialar arasında.

Haberde, Merkezi Dubai’de bulunan ve Amerika’ya yapılan uçak seferlerindeki güvenliği denetleyen ABD merkezli Ulaşım Güvenliği Teşkilatı’nın (TSA) sivil havacılık uzman heyeti, salı günü Ankara’da Türk yetkililerle bir araya geldiği belirtildi.

Türkiye’den ABD’ye uçuşların gerçekleştirildiği havalimanlarındaki güvenlik önlemlerini değerlendirilmeye başladığı toplantıda, Ulaştırma ve Dışişleri bakanlıklarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları işletmesinden üst düzey yetkililer yer alıyordu.

Toplantının devam ettiği sırada, ABD’nin uygulamaya koyduğu yasak sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna yansıdı. Ancak olay kamuoyuna yansıdıktan sonra TSA heyeti, Türkiye’deki yetkilileri bilgilendirmek zorunda kaldı. Yetkililer bu gelişmenin gerekçesini sorgularken, TSA uzmanları yasak kararını doğruladı.