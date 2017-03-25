Kabin yasağı bugün başladı: Elektronik cihazlar tek tek teslim edildi

Amerika ve Britanya’ya İstanbul’dan yapılan direkt uçuşlarda yolcuların cep telefonlarından büyük elektronik cihazlarını uçak kabininde taşımamasına yönelik yasak bu sabahtan itibaren Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında uygulanmaya başlandı.

Atatürk Havalimanı’nda bu sabah Amerika ve Britanya’ya giden yolcuların bilet işlemlerini yapmak için geldikleri kontuarlarda görevli personeller tarafından yasaklı elektronik cihazlar konusunda uyarıldıkları görüldü.

Yolcular uçağa biniş sırasında bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, kamera ve müzik çalar gibi cep telefonundan büyük elektronik cihazlarını, özel bir kutu içerisinde kargo kısmında taşınması için görevlilere teslim etti.

Yer hizmeti görevlileri yolculardan aldığı cihazları etiketlendirdi. Ardından önceden hazırladıkları valizlere yerleştirdi. Bunun karşılığında yolculara bagaj etiketi verildi.

‘Bizi olumsuz etkiledi’

Birleşmiş Milletler’in çocuklar için düzenlediği bir konferansa katılmak için ABD’ye gittiğini anlatan Ayşe Çelebi, “Bizim tabletlerimizi bagaja koymak zorunda kaldık. Aslında kötü oldu bizim için. Çünkü uçakta giderken çalışmamız gerekecekti. Bu bizi olumsuz etkiledi. Uzun bir yolculuk olacak bu sürede kitap okuyup film izleriz” diye konuştu.

‘Başka ülkeleri ötekileştiriyorlar’

Yolculardan Aytül Korkmaz ise bu yasağın THY ve İstanbul çıkışlı seferlerin önüne keseceğini düşündüğünü belirtti.

Korkmaz, Amerika’ya, Ortadoğu kaynaklı pek çok yolcunun İstanbul üzerinden uçtuğunu dile getirerek, “Herhalde onlar başka yerleri tercih ederler diye düşünüyorum. İnşallah çok uzun sürmez. Bizim başka şansımız yok. İstanbul’da yaşıyoruz. Mecburen İstanbul üzerinden uçacağız. O yüzden bizi etkilemeyecek” diye konuştu.

Diğer bir yolcu Aşkın Aldanmaz ise dünyanın en güçlü ülkelerinden ABD ve İngiltere’nin terörizme el altından verdiği desteğin herkesin bildiğini, zaman zaman bazı uygulamalarla başka ülkeleri ötekileştirme yoluna gittiklerini söyledi.

Aldanmaz, belli bölgelerin insanlarını ‘zanlı’ konumunda adletmek için çalışıldığını savundu.

Elektronik cihazlar nasıl teslim ediliyor?

Türk Hava Yolları, havalimanına gelen yolculara ilk uyarıyı, check-in kontuarında yapıyor. Transit yani farklı bir noktadan gelen yolculara ise transit salonunda bilgi veriliyor.

Yolcular uçağa binmeden önce cep telefonundan daha büyük olan diz üstü bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, kamera, DVD oynatıcıları toplanıyor.

Aletler bir ambalaj malzemesi ile sarılıyor. Etiket üzerinde yolcunun bilgileri yazılıyor. Daha sonra cihazlar THY’nin özel bavuluna yerleştiriliyor. Bu bavul, yer hizmetleri görevlisi tarafından uçak altındaki kargo bölümüne konuluyor.