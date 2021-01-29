‘Kabeli görsel’ soruşturması: Dört öğrenci gözaltında

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir meydan sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayraklar çizilmiş bir görsele yer verilmesinden ötürü dört öğrenci gözaltına alındı.

Üniversitenin güney kampüsünde açılan sergideki resim Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün tweetleri üzerine sosyal medyada konuşulmaya başladı.

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Çok geçmeden Yeni Akit başta olmak üzere bazı gazetelerin internet siteleri söz konusu resmi ‘büyük provokasyon’ diye niteleyip öğrencileri hedef gösteren ifadelerle haber yapmaya başladı.

Ardından Diyanet İşleri Başkanı ‘topa girdi.’

Nihayet İstanbul başsavcılığı sorumlular hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan soruşturma açıldığını bildirdi. Saatler sonra da dört öğrencinin gözaltına alındığı açıklandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden duyurduğu gözaltı haberinde LGBTİ + bireylere bakışını da ‘açıkça’ ortaya koydu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı! — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 29, 2021

Protestolar sürüyor

Fotoğraf: Twitter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti.

Okulun muhtelif yerlerinde düzenlenen ‘kayyım rektör’ temalı resim sergileri, öğrencilerin protestolardaki eylem biçimlerinden biri.