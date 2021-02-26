‘Kabe görseli’ soruşturması: Yedi öğrenci hakkında üçer yıla kadar hapis istemi

Boğaziçi Üniversitesi’nde sergilenen Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılıkça, ikisi tutuklu yedi öğrenci hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul başsavcılığı hazırlanan iddianamede, olayla ilgili savcılıkça resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Öğrencilerden Doğu D. ve Selahattin C.U.’nun Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinde yer alan sergi alanındaki bir panoya 29 Ocak 2021’de Kabe fotoğrafı üzerine Şahmeran tasviri ve dört bir yanında LGBTİ+ amblemi bulunan resmi astıkları belirtildi.

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Üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından tutulan tutanağa göre resmin asılması üzerine öğrencilerin resmin dini simgeleri aşağılayıcı nitelikte olduğu yönünde uyarıldıkları, ancak Hazar K. ve Sena N.B.’nin bahse konu panonun kendi sorumluluklarında olduğunu beyan ettikleri ifade edildi.

Grup içinde bazı öğrencilerin dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle resmin kaldırılması gerektiğini belirttikleri, ancak Hazar K. ve Sena N.B.’nin resmi kaldırmayacaklarını söyledikleri de iddianamede yer aldı. Daha sonra şüpheliler Can B., Eda K. ve Rümeysa Ö.’nün Boğaziçi Rektörlüğü’ne hitaben, “Şahmeran figürü bulunan resim kaybolmuştur. Saat 17:00 itibariyle gerekli araştırmaların yapılmasını istiyoruz” şeklinde dilekçe düzenleyerek imzaladıkları anlatıldı.

Suçlamaları reddettiler

İddianamede, ifadelerine yer verilen İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencisi Selahattin C.U. ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Doğu D. söz konusu resmi asmadıklarını, yine Boğaziçili diğer öğrencilerin de sergiyi kendilerinin düzenlemediklerini belirterek suçlamaları reddettikleri belirtildi.

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‘Hayatın akışına aykırı’

Şüphelilerin sergide katılımcı veya düzenleyici olarak görev aldıkları anlatılan iddianamede, resmin kim tarafından hazırlandığını ve asıldığını bilmediklerine dair savunmaların ‘suçtan kurtulmaya yönelik ve hayatın olağan akışına aykırı’ olduğu vurgulandı.

‘Kin ve nefrete tahrik’

Resmin altına asılan yazıya yer verilen iddianamede, ‘metnin de suça konu eylemin kin ve nefrete tahrik amacını destekler ve şüphelilerin kastını yoğunlaştırır mahiyette olduğu, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı, olayın kamuoyunda ciddi tepki çektiğinin müşahade edildiği, eylemin soyut bir saygısızlık ve reddin ötesinde bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tavırları pekiştirmeye elverişli olduğu’ belirtildi.

Asliye Ceza Mahkemesi

İddianamede, 30 Ocak’ta tutuklanan şüpheliler Doğu D. ve Selahattin C.U ile diğer şüpheliler Eda K., Hazar K., Mahmutcan B., Sena N. B., Rümeysa Ö’nün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapisleri talep edildi.

İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan üniversite içinde ve LGBTİ+ çalışma kulübü içerisinde arama yapıldığı, aramada suça konu resmin asıldığı pano ve bir yayınevine ait PKK bayrağı simgeli kapağı bulunan bir kitaba el konduğu kaydedildi. Söz konusu kitapla ilgili terör savcılığınca ayrı soruşturma yürütüldüğü de iddianamede yer aldı.

Hedef gösterildi

Üniversitenin güney kampüsünde açılan sergideki resim, bazı Twitter hesapları ve Yeni Akit gibi mecralarca hedef gösterilmiş, Diyanet tarafından ‘eleştirilmiş’, yasal yollara başvurulacağı belirtilmişti.

Daha sonra İstanbul başsavcılığı sorumlular hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan soruşturma açıldığını bildirmiş, saatler sonra da dört öğrencinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden duyurduğu gözaltı haberinde LGBTİ + bireylere karşı ‘sapkın’ ifadesini kullanmıştı.



