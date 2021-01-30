‘Kabe görseli’ soruşturması: İki kişiye tutuklama, iki kişiye ev hapsi

Boğaziçi Üniversitesi’nde sergilenen Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada iki kişi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Valiliğin açıklamasına göre, konuyla ilgili soruşturmada D.D., S.N.B., H.K., R.Ö. ve S.C.U., ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak’ suçundan gözaltına alındı. Soruşturmada adı geçen iki kişi daha aranıyor.

Reklam

R.Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer dört kişi sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından iki kişi, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama’ suçundan tutuklama istemiyle, iki kişi de ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin aktardığına göre mahkeme, iki kişinin tutuklanmasına, iki kişinin de ev hapsine karar verdi.

Reklam

Bir soruşturma daha

İstanbul başsavcılığının açıklamasında şöyle dendi: “Ayrıca LGBTİ+ isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen bir soruşturma daha başlatılmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle yürütülmektedir.”

Hedef gösterildi

Üniversitenin güney kampüsünde açılan sergideki resim, bazı Twitter hesapları ve Yeni Akit gibi mecralarca hedef gösterilmiş, Diyanet tarafından ‘eleştirilmiş’, yasal yollara başvurulacağı belirtilmişti.

Daha sonra İstanbul başsavcılığı sorumlular hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan soruşturma açıldığını bildirmiş, saatler sonra da dört öğrencinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden duyurduğu gözaltı haberinde LGBTİ + bireylere karşı ‘sapkın’ ifadesini kullanmıştı.