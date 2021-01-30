‘Kabe görseli’ soruşturması: Gözaltındaki dört kişi adliyeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi’nde sergilenen Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan dört kişi adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Valiliğin açıklamasına göre, konuyla ilgili soruşturmada D.D., S.N.B., H.K., R.Ö. ve S.C.U., ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak’ suçundan gözaltına alındı. Soruşturmada adı geçen iki kişi daha aranıyor.

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R.Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer dört kişi sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hedef gösterildi

Üniversitenin güney kampüsünde açılan sergideki resim, bazı Twitter hesapları ve Yeni Akit gibi mecralarca hedef gösterilmiş, Diyanet tarafından ‘eleştirilmiş’, yasal yollara başvurulacağı belirtilmişti.

Daha sonra İstanbul başsavcılığı sorumlular hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan soruşturma açıldığını bildirmiş, saatler sonra da dört öğrencinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden duyurduğu gözaltı haberinde LGBTİ + bireylere karşı ‘sapkın’ ifadesini kullanmıştı.