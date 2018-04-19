Kabataş’ta durağa dalıp 10 kişiyi yaralayan İETT şoförüne iki yıl bir ay hapis

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

İstanbul’un Kabataş semtinde özel halk otobüsüyle vapur iskelesine girerek 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan şoför Eyüp Er iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı. Er’in ehliyetinin bir yıl süreyle geri alınmasına hükmedildi.

2014 yılının aAğustos ayında Kabataş’ta bir İETT otobüsü durağa çarpmış, durakta bekleyenlerin arasına dalan otobüs ancak Kabataş İskelesi’nin yanındaki Beltur büfesine çarparak durabilmişti.

Reklam

Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre, İstanbul 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya altı aydan üç yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan otobüs şoförü Eyüp Er ve kazada ayağından yaralanan müşteki Recep Özsoy katıldı.

Son savunması sorulan Er, eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, “Elimden geleni yapmaya çalıştım. Suçsuzum. Beraatımı talep ederim. Takdir mahkemenindir” dedi.

Reklam

Er’in avukatı Necip Varan ise kazaya karışan aracın o an için teknik bir arıza yaşadığını öne sürerek, “Müvekkilim 18 metreye üç metre genişliğindeki bir aracı çok büyük ustalıkla kaldırımlara, araçlara çarpmamış ve denize doğru sürmüş, yayalara çarpmamak için çok büyük çaba sarf etmiştir. Müvekkilim elinden geleni yapmıştır. Tüm bu huşuların dikkate alınmasını müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ederiz” dedi.

Mahkeme, ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan Er’i duruşmadaki iyi halini dikkate alarak iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırdı. Er’in ehliyetinin de bir yıl süreyle alınmasına hükmedildi.