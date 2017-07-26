‘Kabataş’ın senaristlerinden | ‘Çağlayan’: Gözlerini büyük büyük açıp susturmaya çalıştılar 

Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davaya destek için gelenlerin canlı yayın sırasında ‘arkasında durduğu’ A Haber muhabiri Pınar Özenç ‘yaşadığı mağduriyeti’ anlattı.

Özenç, davanın görüldüğü Çağlayan’daki adalet sarayı önünde yayın yaparken kamera karşısına geçen üç kişi, gülümseyerek habere ‘katkı koymuştu.’

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‘Hayli eğlendikleri görülüyordu’

A Haber bu protestoyu ‘milli medyaya baskı’ ve ‘taciz’ diye nitelerken, Özenç eylemcilerin ‘hayli eğlendiklerine’ dikkat çekti: “Canlı bağlantı sırasında dört kişi arkamda durdular. Üzerlerinde sanıkların fotoğrafları vardı. Onlar arkamda durdukları için ben tabii ne olduğunu anlayamadım. Hayli gerildim. Bir anda konsantrasyonum dağıldı. Hiç muhatap olmayıp yayınıma devam etmeye çalıştım. Seyirci bunu görebildi ama göremediği bir nokta var. O da kameraman arkadaşımın etrafında da birileri vardı. Yaklaşık beş altı kişi, hepsi aynı anda cep telefonlarıyla benim kaydettiler ve hayli eğlendikleri görülüyordu bunu yaparken.”

‘Gözlerini büyük büyük açıp susturmaya çalıştılar’

Yayına devam ederken arkadaki yirmi kişinin de alkış tuttuğunu anlatan A Haber muhabiri şöyle devam etti: “E tabii bunlar beni hayli gerdi. Yayınıma konsantre olmamı çok zorlaştırdı. Yayınımı güçlükle tamamlayabildim açıkçası. Yayın bittikten sonra hiçbir şey söylemedim kendilerine. Yine görevimizi yapmaya devam ettik. Buraya gelen destekçilerden, yabancı basından görüntü almaya başladık. Bunu yaparken kameraman arkadaşım da bu sefer kaydettiler. Ben de ‘Yayını kaydettiniz, onu neden kaydediyorsunuz?’ dediğimde, bana basın ahlakından bahsedip üzerime doğru geldiler. Ellerinde sanıkların fotoğraflarıyla gözlerini büyük büyük açıp, hayli yüksek sesle beni susturmaya çalıştılar.”