Kabataş’a ‘beton martı’ projesi havadan görüntülendi

İstanbul büyükşehir belediyesinin Kabataş’ta inşaatına devam ettiği ulaşım transfer merkezi dahilinde yapılacak iki iskeleden birinin kazık çakma işlemi büyük oranda tamamlandı.

‘Kabataş Transfer Merkezi Projesi’nin inşaatına 11 Ağustos 2016’da başlanmıştı.

Projede sağda kalan ve açığa uzanan iskelenin kazık çakma işlemleri büyük ölçüde tamamlanırken sol taraftaki iskelenin de kazık çakma çalışmalarına başlandı.

İskelelerin yüksekliğinin ‘şehrin siluetini bozmaması için’ 9,5 metreyi geçmeyeceği belirtilirken, kazık çakma işleminin ardından iskelenin üst kısmı yapılacak.

Trafik yeraltına alınacak

İBB meclisi, Kabataş’ta yapılacak transfer merkezi için Hakan Kıran’ın tasarladığı ‘kanat çırpan dev martı’ biçimli bir projeyi onaylamıştı. Kıran, Süleymaniye’yi gölgede bıraktığı gerekçesiyle çokça eleştiri alan Haliç Metro Köprüsü’nün de mimarı.

İBB, Kabataş Meydanı’nda raylı sistem, deniz ve karayolu ulaşımını entegre hale getirmek için 83 bin metrekarelik bir alanda yayalaştırılmış yeni bir meydan düzenlemesi yapılacağını açıklamıştı.

Vapur, deniz otobüsü ve motor iskeleleri yenilenirken, Dolmabahçe-Fındıklı arasındaki trafiğin yeraltına alınması, meydan altında müze, sergi salonları ve otopark inşa edilmesi planlanıyor.