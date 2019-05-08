Kaan Sezyum: ‘YESEKE’lilere neler vaat edilmiş yıllar sonra öğreniriz belki

VALLAHİ de billahi de YESEKE… Ne desek boş, ne söylesek anlamsız.

Çünkü delilere akıl vermeye çalışıyoruz. Her seferinde delinin deliliğini unutuyoruz.

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Deliye bir şey anlatmak zor, bebek gibi mızmız, her istediğini istemediği kadar almış, şımarık bir bebeye ise daha zor…

En büyük kötülüğü hep dışarıda aramayalım. Kötülük içimizde. Yıllar sonra bu ‘YESEKE’lilere neler söylenmiş, neler vaat edilmiş, nasıl neler neler önerilmiş onları öğreniriz belki. ‘Belki’ diyorum çünkü yarınlar yakın. Havalar da fena değil gibi.

Bu havalar insanı pişik yapar aman dikkat.

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Herkes kendi aklını kullansın, başkasından ödünç almasın.

Kaan Sezyum’un yazısı