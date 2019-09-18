Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kaan Sezyum: Yerli otomobili gördüm; şarkı söylüyor, borç istiyor, faiz işletiyor ve rant yiyordu

Yerli otomobili gördüm. Dört lastiği, dört jantı, dört tekerleği, bir direksiyonu, bir de el freni vardı. Ayrıca yerli otomobilin camı, aynası filan da vardı. Gördüğüm otomobil 1/4 oranında prototipti. Yani prototipliğinin 1/4’ü bitmişti. 3/4 daha vardı. Yerli otomobil şarkı söylüyor, borç istiyor, faiz işletiyor ve rant yiyordu.

Kaan Sezyum’un yazısı

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