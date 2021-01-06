Kaan Sezyum: Üniversiteli gençliğini mi yaşasın, böyle işlerle mi günlerini geçirsin?

Boğaziçi Üniversitesi’ne 2016 yılından beridir kullanılan bir yöntemin daha da gelişmişi kullanılarak havadan rektör olarak atanan Melih Bulu’ya karşı başlayan sitem dalgası devam ediyor.. Üniversiteliler çok sitemli. Üniversiteliler kendilerini kötü hissediyor, üniversiteliler haklı olarak üniversiteliler ama mevzu da ilk kez bu kadar tepelerine denk geldi. Üniversiteli gençliğini mi yaşasın, böyle işlerle mi günlerini geçirsin?

Kaan Sezyum’un yazısı