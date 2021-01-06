Kaan Sezyum: Üniversiteli gençliğini mi yaşasın, böyle işlerle mi günlerini geçirsin?

Boğaziçi Üniversitesi’ne 2016 yılından beridir kullanılan bir yöntemin daha da gelişmişi kullanılarak havadan rektör olarak atanan Melih Bulu’ya karşı başlayan sitem dalgası devam ediyor.. Üniversiteliler çok sitemli. Üniversiteliler kendilerini kötü hissediyor, üniversiteliler haklı olarak üniversiteliler ama mevzu da ilk kez bu kadar tepelerine denk geldi. Üniversiteli gençliğini mi yaşasın, böyle işlerle mi günlerini geçirsin?
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Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ protestosuna ilişkin gözaltı sayısı 22’ye çıktı
Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması sonrası yapılan protestolar sırasında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarını işlediği gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişi yakalandı.
Araştırma: ‘Bit ilacı’ Covid-19 ölümlerini yüzde 80’e kadar azaltabilir
Bit ilacı olarak bilinen ivermectin kullanılarak yapılan araştırmada Covid-19 tedavisinde ölümleri yüzde 80’e kadar azaltabildiği ve iyileşme süresini yarı yarıya kısaltabildiği görüldü.
Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerden protesto
Boğaziçi Üniversitesi’nde bazı akademisyenler, yeni atanan rektörü okul bahçesinde protesto etti.
‘Uzun Covid’ araştırması: 10 organda, 205 semptom; en az altı ay sürüyor
Corona virüsünün bulaşmasının ardından aylarca iyileşemeyen ‘uzun Covid’ hastalarıyla yapılan geniş çaplı bir araştırma, bu kişilerin çoğunda şikayetlerin en az altı ay sürdüğünü ve 10 farklı organda 205 semptom görüldüğünü ortaya koydu.
İstismardan 621 yıl alan öğretmen, çocukları korkutmuş: Sizi evinizde izliyorum
Antalya’da 26 ilkokul öğrencisini istismar ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 621 yıl hapis cezası alan öğretmenin, çocukları “Sizi izliyorum” diyerek kandırdığı ortaya çıktı.