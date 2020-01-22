Kaan Sezyum: Ülke doğalgaz faturasını ödeyemeyecek hale gelirse belki biraz üşür de kendine gelir

Aşıya karşı çıkanlar, düz dünyacılar, şehrin ortasına kanal açılırsa ülkenin daha da ilerleyeceğini düşünenler… Bütün yönetimin, her kararın tek bireye bağlanmasının herkes için daha iyi olacağını düşünenler filan…

Ortama bak! Normalde böylesi saçma sapan önermelerin herhangi birini söyleyeni bile “Hadi arkadaşım, hadi canım kardeşim…” diyerek bakıma ve akıl sağlığına kavuşması için gerekli yerlere yollarlar.

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Önümüzdeki yıllarda bu yaşadığımız yılların belgeselleri de çekilecek, o belgeselleri izlemek istiyorum. Ülkenin hali, ortamı belli. Artık bir noktada tüm ülke kışı doğalgaz faturasını ödeyemeyecek hale gelirse belki biraz üşür de kendine gelir. Bakalım en dipten nasıl çıkacağız? Çıkışımız gençler sayesinde olacak ama gençler o sırada nerede olacak, onu tam bilemiyorum.

Kaan Sezyum’un yazısı