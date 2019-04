Kaan Sezyum: Sabahtan akşama ölümü görüp sıtmaya eyvallah çekmekten içim kıyıldı

Çevremdeki arkadaşlarımın hepsi moralsiz, tatsız, tuzsuz. Ne yaşadıklarından ne de yaşayacaklarından ümitli, moraller yerlerde sürünüyor. Muazzez Ersoy da çıkmış “Leydi Gaga beni kopyalıyor” diyebiliyor. Ya senin adın bi kere Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy ortak karması… Neyse, dünya belki de dümdüzdür. Dünyanın en iyi yeri bizim olduğumuz yerdir belki de.

Çok şükür daha kötüleri de var hayatta. Sabahtan akşama ölümü görüp, sıtmaya eyvallah çekmekten içim kıyıldı. Bana bunlarla gelmeyin.

“İstanbul seçimlerinde FETÖ izi arayan AKP’li Ali İhsan Yavuz, FETÖ organizasyonu olan Türkçe Olimpiyatları’nın müdavimi çıktı” gibi haberlerle yapış yapış her yerimiz. Leş gibiyiz, yıkansak yıkansak bu kirden, bu pastan, bu perişanlıktan kurtulamayacakcasına bir ortamda yaşamaya çalışıyoruz. Aldığımız nefes bile zehir oluyor her gün. Sona yaklaşırken, sonumuzu göremiyorum. Kuyunun dibi karanlık. Dev bir obruğun içinde oturuyoruz. Her yer karanlık.

Kaan Sezyum’un yazısı